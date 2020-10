In het hele district de Baronie worden dit najaar geen kermissen toegestaan vanwege het coronavirus, zo meldt de gemeente Breda.

Dit besluit hebben de burgemeesters van het district gezamenlijk genomen op basis van het advies dat werd gegeven door de directeur Publieke Gezondheid (DPG). Die stelde dat samenkomsten van mensen nu echt moeten worden voorkomen om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

En dus heeft het college van burgemeester en wethouders in Breda besloten geen vergunning te verlenen voor de van 16 tot en met 25 oktober geplande najaarskermis, ook al wordt een dergelijk evenement als een zogenaamde doorstroomlocatie gezien en is er daardoor ruimte in de noodverordening om kermissen wel toe te staan.

"Toch bleef de vraag: moeten we dit nu willen? Is het wel veilig? De situatie is dat we te maken hebben met een stijgend aantal besmettingen, een te hoge R-waarde en ziekenhuisopnames die blijven toenemen. Voldoende reden om de samenkomst van mensen zoveel mogelijk te beperken, zoals de DPG ook aanraadt", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Eerder meldde de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant dat vanaf 1 oktober gemeenten zelf over het wel of niet doorgaan van kermissen mochten beslissen. De noodverordening is hierop aangepast.