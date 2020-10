Het Bredase muziekevenement Festival Sound of Europe gaat toch niet door. Ondanks dat de organisatie in april al besloot de standaard uitvoering aan te passen, lukt het met de huidige coronabeperkingen niet het evenement door te laten gaan.

Sound of Europe is sinds 2018 het festival in de stad dat een mix van jazz, klassiek, funk en elektronica vanuit heel Europa op het podium brengt. Vorig jaar verhuisde het festival naar de wijk Belcrum en daar stond ook de editie in het weekend van 16 en 17 oktober gepland.

Waar het festival normaal gesproken verspreid over diverse podia plaatsvindt, besloot de organisatie in april al het evenement terug te brengen naar twee coronaproof concertavonden: één in Podium Bloos en één in skatehal Pier 15. Het is niet voldoende gebleken om alle problemen rond de organisatie van een evenement op te lossen.

Eerder dit jaar werd Stichting Beaux Jazz, dat het festival organiseert, nog verblijd met een flink bedrag aan impulsgeld vanuit de provincie.

Sound of Europe staat volgend jaar op de agenda voor 15 en 16 oktober.