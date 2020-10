Twee mannen die zijn gearresteerd aan de Rijsbergseweg in Breda bij een vrachtwagen met 900 kilo cocaine blijven vastzitten. Dat besloot de rechter maandag.

De mannen zitten sinds 7 juli in de cel, nadat de politie de drugs vond in een vrachtwagen.

De politie was de vrachtwagen met cocaïne op het spoor gekomen als bijvangst in een ander onderzoek. De agenten volgden de mannen tot de vrachtwagen open ging en grepen op dat moment in. Daarbij werd geschoten. Drie mannen sloegen op de vlucht, maar werden later ingerekend.

Advocaat Guy Weski van de 46-jarige Bredanaar, die werkt op het bedrijf waar de vrachtwagen stopte, vroeg of zijn cliënt vrij mocht. Die man zou niet hebben geweten wat er in de vrachtwagen zat. Hij zou alleen maar zijn gevlucht, omdat hij ineens schoten hoorde, niet omdat hij iets te verbergen had.

De rechtbank vond echter dat er nog steeds voldoende redenen waren om de man vast te houden. Ook de ander bleef vast. De derde man was al wel vrijgelaten.

Het volledige onderzoek is nog niet klaar. Volgens officier van justitie Janne Kerkhofs zal dat eind deze maand zijn afgerond.