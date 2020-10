Een auto is maandagmiddag bij een ongeval ondersteboven in de berm beland langs de Rijsbergseweg in Breda.

Het ongeluk gebeurde even na 13.30 uur. De auto kwam door onbekende reden in het gras.

De vrouw die de auto bestuurde, werd behandeld door het personeel van een ambulance. Het is niet bekend in hoeverre zij gewond is geraakt en of zij naar het ziekenhuis moest.

Er was mogelijk brandgevaar en daarom heeft de brandweer de auto nagekeken.