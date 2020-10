Verhuurbedrijf BF-006 BV heeft toestemming gekregen een huurder, die een woning aan de Boschstraat in Breda misbruikte voor oplichting en illegale onderhuur, uit het huis te zetten. Dat heeft de rechtbank in Breda maandag besloten.

Beide partijen sloten per 1 mei dit jaar een huurovereenkomst over de woning met een maandelijkse huurprijs van 1.050 euro. In het contract stond expliciet vermeld dat onderhuur niet toegestaan is.

Maar al snel bleek de man het contract met voeten te treden. Op 11 juni sloot hij een huurovereenkomst met een vrouw. Anderhalve maand later kwam er een mail binnen bij de verhuurder waarin een van de buren meldde dat hij vermoedde dat de hoofdhuurder mensen probeerde op te lichten.

BF-006 probeerde meerdere keren in contact te komen met de hoofdhuurder, maar die bleek met de noorderzon te zijn vertrokken. Bij navraag bij de gemeente Breda bleek dat hij per eind 2018 al als 'geëmigreerd' geregistreerd staat. De man verzuimde bovendien de huur over de maanden juni, juli en augustus over te maken.

De rechter is van mening dat BF-006 voldoende moeite heeft gedaan om de man op te sporen en stelde vast dat de verhuurder in zijn recht staat om hem uit te zetten. De man is veroordeeld om de achterstallige huur (ruim 3.000 euro) en alle gerechtelijke kosten te betalen.