De Singelloop zoals die sinds 1986 wordt gehouden in hartje Breda, gaat deze zondag niet door vanwege de coronacrisis. Tóch wordt er volop gerend.

En dat onder de naam de Alternatieve Singelloop Breda & Omstreken. Het evenement, geheel in corona-jasje, werd om 10.45 uur geopend door stadsbeiaardier Paul Maassen met een kort concert op het carillon van de Grote Toren in Breda. Ruim 3.600 mensen hebben zich ingeschreven, vier daarvan doen al voor de 35e keer mee.

Vanuit huis

De deelnemers lopen in principe vanuit huis. Dat hoeft niet per se in Breda; wereldwijd kunnen lopers mee doen. Ze hebben ook de vrijheid om zelf een vertrektijd en route te kiezen. Zo wordt voorkomen dat te veel mensen tegelijk op dezelfde plek zijn. Een speciale app houdt via de satelliet de afstand en snelheid bij.

Voordat de deelnemers beginnen, krijgen ze een video te zien met een warming-up. Na een countdown met oude beelden horen ze de gebruikelijke muziek samen met het commentaar. Ook is er via de app gejuich van de supporters te horen. Om toch dat 'Singelloop-gevoel' te krijgen, zijn er in Breda 35 herkenningspunten, die renners eventueel aan kunnen doen tijdens hun route.

Rond 12.00 uur kwamen de eerste renners de finish over.