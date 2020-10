Op het parkeerterrein van de Louwman Groep aan de Steurweg in Raamsdonksveer neemt de GGD West-Brabant op maandag 19 oktober een nieuwe coronateststraat in gebruik. Er kunnen elke dag, zeven dagen per week, zo'n duizend mensen geholpen worden.

"We staan te trappelen om te beginnen", zegt GGD-woordvoerder Jeroen Polman. "Want wanneer mensen klachten hebben, dan is het fijn dat je ergens terecht kan voor een test. Dat is nu nog iets makkelijker gemaakt."

Vier mensen tegelijk

Op de testlocatie in Raamsdonksveer kunnen vier mensen tegelijkertijd worden getest. Dat duurt elke keer tussen de 20 en 25 minuten. 'In principe' krijgt iedereen dan binnen twee dagen een uitslag.

De teststraat in de Dongemond is de vierde GGD-testlocatie in West-Brabant. Eerder werden er al straten geopend in Etten-Leur en Roosendaal. Ook in Breda staat bij het NAC-stadion een teststraat, maar die wordt op 12 oktober vervangen door een nieuwe die wordt ondergebracht bij Amphia Ziekenhuis aan de Langendijk.

Winterproof

Met al deze teststraten kan de GGD zo'n 2.300 testen per dag afnemen in West-Brabant. Bovendien wonen alle inwoners van deze regio nu hooguit 25 minuten van een testraat. De laatste aanwinst in Raamsdonksveer is volgens de GGD "winterproof" voor het personeel.

Mensen met klachten die aan corona doen denken moeten eerst een afspraak maken voordat ze naar een teststraat rijden. Dat kan online via coronatest.nl of via de landelijke afsprakenlijn 0800-1202.