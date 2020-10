Het Amphia ziekenhuis in Breda heeft vrijdagmiddag opnieuw een speciale corona-afdeling in gebruik genomen. Aanleiding is het stijgende aantal besmette patiënten in het ziekenhuis.

In het ziekenhuis aan de Molengracht liggen nu elf coronapatiënten, waarvan twee op de intensive care. Vier patiënten zijn afkomstig van andere Nederlandse ziekenhuizen.

De geïsoleerde afdeling, cohort geheten, is de eerste sinds de eerste coronacrisis in maart en april. Toen opende het Amphia de ene na de andere geïsoleerde afdeling waar tijdens de piek ruim honderd patiënten lagen.

Opgeschaald

Volgens het draaiboek dat het Amphia heeft klaarliggen om de verwachte toestroom aan patiënten tijdens de tweede golf het hoofd te kunnen bieden, wordt er bij ieder tiental aan nieuwe patiënten opgeschaald. Bij twintig patiënten wordt de huidige cohort met tien bedden dus verdubbeld naar twintig, enzovoort.

Na de eerste golf werd het handjevol coronapatiënten dat nog werd binnengebracht verpleegd in eenpersoons-isolatiekamers. Dat bemoeilijkt het werken voor het verpleegkundig personeel dat bij het in- en uitgaan telkens van beschermende pakken moet wisselen. Op de cohort waar tien bedden staan, hoeft dat niet.

De cohort is gebouwd op de plaats waar tot vrijdagochtend de zogeheten acute opnameafdeling was gehuisvest. De patiënten die daar lagen zijn over het ziekenhuis verspreid en liggen nu op andere afdelingen.