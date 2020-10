Binnen 24 uur na de bekendmaking van de Noodverordening van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft het Chassé Theater in Breda al goed nieuws ontvangen.

"De ontheffing is al binnen, daar zijn we erg blij mee", meldt directeur Ruud van Meijel. Deze ontheffing geldt alleen voor culturele instellingen met een groot belang voor de regio en met regulier meer dan 600 zitplaatsen.

400 in grote zaal

Het Chassé Theater telt twee zalen met een normale capaciteit van ruim boven de 600 stoelen, plus nog een kleine theaterzaal en diverse filmruimtes. "De komende tijd kunnen we alle voorstellingen door laten gaan, uiteraard onder aanhouding van de anderhalvemeterregel en alle andere maatregelen. In onze grote theaterzaal kunnen maximaal 400 mensen, in de middenzaal 175 en voor de kleine theaterzaal en de filmzalen geldt een maximum van 30 mensen", aldus een opgeluchte Van Meijel.