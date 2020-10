De Koninklijke Marechaussee heeft woensdagavond tijdens controles in Noord-Brabant drie mannen aangehouden voor mensensmokkel. Ook zijn twee mannen voor witwassen opgepakt. In een auto werd ongeveer 16.000 euro contant geld gevonden.

Marechaussees hielden bij Breda twee negentienjarige mannen uit Frankrijk aan. In de auto en in kledingstukken van de Fransen vonden de marechaussees in plastic gewikkelde pakketten met geld. De mannen konden niet goed verklaren hoe ze aan het geld waren gekomen. Daarom zijn ze aangehouden voor witwassen. Het geld, ongeveer 16.000 euro, is in beslag genomen.

Minderjarige jongen

Bij Hazeldonk controleerden marechaussees een auto met drie inzittenden. Tijdens de controle rees het vermoeden dat een minderjarige jongen mogelijk werd gesmokkeld. Daarom zijn twee inzittenden, Franse mannen van 24 en 41 jaar, aangehouden voor mensensmokkel.

Bij een controle op de A67 bij Eersel hielden marechaussees een auto aan met daarin een 41-jarige man zonder vaste woon-of verblijfplaats en een 39-jarige man uit België zonder een geldig reisdocument. De bestuurder uit België is aangehouden voor mensenmokkel.