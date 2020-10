Een man is woensdagmorgen overleden nadat hij met zijn auto tegen een muur aan de Ahornstraat in Breda is gereden.

De man reed vanaf de Meidoornstraat de Ahornstraat in en kwam hier tegen de muur tot stilstand.

De man werd na het ongeval gereanimeerd door diverse hulpdiensten, maar die hulp mocht niet meer baten.

De kruising is tijdelijk afgezet, de politie doet navraag bij omstanders over het ongeval en onderzoekt de aanleiding van het eenzijdige ongeluk.