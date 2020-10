Robot Lowie maakte gisteren zijn eerste meters op de campus van Breda University of Applied Sciences (BUas). De robot is de nieuwe pakketbezorger van de drie BUas-gebouwen.

De proef met robot Lowie, Logistiek Op Wielen, is een samenwerking van studenten van de academie Built Environment & Logistics, met bedrijven die thuis zijn in mobiliteit en logistiek.

De concierges van BUas en medewerkers van de bibliotheek gaan de robot onder meer gebruiken om spullen mee van A naar B te vervoeren.

De robot komt uit Qatar en is ontwikkeld door het bedrijf Airlift Systems. Hij werkt nu nog met een afstandsbediening, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat in- en uitladen van goederen contactloos gebeurt met QR-codes.

De eerste weken loopt er iemand mee met de robot, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat hij zelf naar de gebouwen rijdt.