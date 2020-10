Een man die op een GO Sharing-scooter reed is zaterdagavond gevallen op het fietspad van de Backer en Ruebweg in Breda. Hij raakte daarbij zwaargewond.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen en een trauma-arts heeft het slachtoffer eerste hulp geboden. Onder zijn begeleiding is de man per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De oorzaak van de valpartij is niet bekend. Een rijbaan was tijdelijk afgesloten terwijl er een onderzoek plaatsvond.