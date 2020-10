Vier auto's zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opgegaan in de Bredase wijk Heuvel. De politie gaat uit van brandstichting.

Aan de Olivier van Noortstraat brandden twee wagens uit. Daarna was het nog een keer raak in de Talmastraat en niet veel later aan de Colijnstraat. Dat gebeurde volgens de politie tussen 23.30 en 0.35 uur.

De politie is op zoek geweest naar mogelijk verdachte personen, maar heeft niemand in kunnen rekenen. De auto's zijn door een berger getakeld.