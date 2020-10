Vanaf half oktober kunnen mensen zich laten testen op het parkeerterrein naast het Amphia Ziekenhuis, locatie Langendijk. Deze teststraat komt in plaats van de huidige plek bij het stadion van NAC.

Samen met de gemeente Breda zocht de GGD West-Brabant al langere tijd naar een nieuwe testlocatie in de stad. Die is nu dus gevonden. Het gaat om parkeerterrein aan de Diaconessenweg, aan de zijde van de Graaf Engelbertlaan (Zuidelijke Rondweg).

De nieuwe testlocatie wordt winterproof voor het personeel. Er kunnen vier personen tegelijk getest worden, met een maximum van duizenden testen per dag. De teststraat is zeven dagen per week open. Mensen met klachten die kunnen wijzen op het coronavirus, zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk, kunnen zich op afspraak laten testen.

Hoge eisen

De teststraat bij NAC werd op 1 juni in gebruik genomen. De bedoeling was dat die met ingang van het nieuwe voetbalseizoen zou komen te vervallen. De afgelopen maanden heeft de GGD veel locaties bekeken, die geen van alle voldeed aan de hoge eisen die de dienst stelt.

Ook in Roosendaal en Etten-Leur zijn teststraten, een locatie in Raamsdonksveer volgt waarschijnlijk aan het einde van deze maand.