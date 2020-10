Het wekt al langere tijd ergernis: auto’s die langdurig geparkeerd staan op de Markt in Prinsenbeek. Winkelend publiek kan de auto er regelmatig niet kwijt en dat heeft effect op lokale ondernemers.

De Ondernemersvereniging Prinsenbeek (OVP) en het Dorpsplatform Prinsenbeek (DPP) hebben de kwestie onder de aandacht gebracht.

Menno Schreuders (DPP) vindt het stimuleren van lokaal kopen belangrijk en daar hoort volgens hem voldoende parkeergelegenheid bij.

Mogelijk parkeren treinreizigers in alle vroegte op de Markt en wandelen dan naar station Prinsenbeek. Vervolgens staan de auto's er de hele dag. Schreuders: "Dat kan te maken hebben met de veiligheid. Die mensen zetten hun auto liever niet op de parkeerplaats bij het station."

Behalve treinreizigers kan het ook zijn dat bewoners hun voertuigen rond de Markt parkeren. Gezien het openbare parkeerplekken zijn, is dit toegestaan. Schreuders vraagt zich af of dit komt doordat er bij hun eigen woning misschien geen parkeerplek is. Of dat bewoners twee auto's hebben of misschien uit gemak op de Markt parkeren.

Het aantal parkeerplekken op de markt is bij de recente herinrichting van de Beekse Markt gedaald van 210 naar 180, maar een vermindering van dertig plekken is niet de voornaamste oorzaak.

De gemeente Breda gaat in oktober onderzoek doen naar het parkeren.