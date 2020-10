De gemeente Baarle-Nassau neemt maatregelen om de verkeersveiligheid voor leerlingen van de brede school Uilenpoort aan de Schoolstraat te vergroten.

De gemeenteraad gaat akkoord met een krediet van 36.000 euro voor deze aanpak. De aanpak gebeurt in overleg met de school en omwonenden.

De gemeente stelt voor om bij gebrek aan verkeersbrigadiers een zebrapad op de Boschovensweg aan te leggen met door de gebruiker regelbare ledverlichting.

De kiss-and-ridezone bij de school verdwijnt omdat mensen die verkeerd gebruikten, wat gevaarlijke situaties oplevert. Deze plek wordt een gewone parkeerstrook.

Ook wil de gemeente de blauwe zone uitbreiden wat meer parkeerruimte biedt bij het halen of brengen van kinderen. Hiervoor moet een verkeersbesluit worden genomen.

De in de Uilenpoort gehuisveste scholen hebben gevraagd om een tweede zebrapad, in de Schoolstraat, en het afsluiten van een onoverzichtelijk stukje trottoir. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk aan de slag te gaan zodat de werkzaamheden voor het einde van dit jaar afgerond zijn.