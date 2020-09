De vergunning voor het opknappen van de karkooi op het terrein van Pekhoeve in Ulvenhout is rond. De restauratie van de monumentale schuur staat gepland voor begin 2021. Dat betekent dat de kerststal nog eenmalig op de vertrouwde stek kan worden opgebouwd.

Eerder was het de bedoeling dit najaar al te beginnen met de opknapbeurt, maar de aannemer is druk. Daarom is het werk volgens Stichting Boerderij de Pekhoeve opgeschoven naar januari volgend jaar.

Beter benut

Onder meer de rieten kap van de karkooi wordt vervangen en de vloer wordt zo'n 20 centimeter verlaagd. ook wordt de schuur van binnenuit geïsoleerd. Zo kan de ruimte in de schuur straks beter benut worden.

Nu wordt de karkooi vooral gebruikt als opslagruimte, straks wil de stichting de schuur gebruiken voor sociale doeleinden. Buitenschoolse opvang Boeffies en (B)engeltjes gaat twee derde van de schuur gebruiken en in de overige ruimte komt de Dorpswijzer met onder meer Het Ruilboek, de gratis boekenservice voor Ulvenhouters.

Vrijwilligers

Stichting Boerderij de Pekhoeve zoekt nog vrijwilligers die willen helpen bij de restauratie, om de kosten te beperken. Met de aannemer is afgesproken dat al het werk dat zelf wordt gedaan vanuit de stichting van de rekening worden afgetrokken.

De laatste opknapbeurt van het 150 jaar oude gebouw stamt uit 1976.