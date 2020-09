Een 20-jarige en 18-jarige man uit Rotterdam, een 19-jarige man uit Capelle aan den IJssel, een 19-jarige man uit Breda en een 19-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden voor bedreiging en beroving van een 21-jarige lachgaskoerier uit Breda.

Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2.50 uur bedreigd met een wapen. Dat gebeurde op een parkeerplaats aan de Ruitersboslaan toen hij een bestelling lachgas afleverde.

De vijf mannen namen de buit mee en vluchtten in een auto. De lachgaskoerier raakte niet gewond, alarmeerde de politie en deed aangifte.

De politie reed de auto van de verdachten op de Boeimeersingel klem. Een man werd aangehouden, de andere vier renden weg.

Drie werden later in een park vlakbij opgepakt. De vijfde kon de politie aanhouden op het dak van een flat aan de Jan van Nieuwenhuizenstraat.

Een voorbijganger vond het wapen in de bosjes aan de Graaf Hendrik lll Laan. Dat is in beslag genomen.

De vijf verdachten zitten vast en worden zaterdag verhoord.