"Wat ga ik dit weekend doen?" Dat kan een lastige vraag zijn wanneer je niet weet waar je moet zoeken. Niet getreurd, wij hebben een aantal toffe weekendactiviteiten in Breda gevonden voor jou.

Muziekfilmfestival

Livemuziek, swingende films, een feestelijke festivalsfeer, bijzondere mensen en lekkere versnaperingen: dat klinkt als muziek in de oren.

Filmhuis Breda en Nieuwe Veste presenteren het muziekfilmfestival als opening van het nieuwe seizoen.

Waan je op zaterdag in Amerikaanse sferen met films, een diner en covers van onder andere Bruce Springsteen. Zondag staat in het teken van stomme films, humor documentaires.

Breda Fashion Weekend

De vierde editie van Breda Fashion Weekend is bijna aangebroken. Op een lange catwalk aan de Veemarktstraat showen modellen de nieuwste mode variërend van kinder- tot damescollecties.

Door middel van duidelijke zichtbare looproutes zorgt de organisatie ervoor dat je op een veilige manier kunt genieten van de mooiste shows.

Sing-in Kooracademie Breda

Heb jij een zoon, dochter, neefje of nichtje tussen de vier en twaalf jaar oud die van zingen houdt? Kooracademie Breda organiseert op zaterdag 19 september de eerste editie van Sing-in. De kinderen kunnen kennismaken en samen zingen in verschillende leeftijdsgroepen.

Livemuziek bij Belcrum Beach

Met de herfst in aantocht, genieten we nog een laatste keer van een zomerweekend. Waar doe je dit beter dan op het strand? Het komt goed uit dat Breda een eigen 'beach' heeft in de Belcrum.

De zomer wordt aankomende zondag afgesloten met CU in Court. Met een repertoire aan covers die variëren van blues en funk tot aan pop en rock, is er voor ieder wat wils.

108 Zonnegroeten

Op zondag 20 september kun je één worden met de natuur en met jezelf in Park Valkenburg tijdens 108 zonnegroeten. Je kunt de dag fris beginnen met yoga en livemuziek van 10.00 tot 12.00 uur.