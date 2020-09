Aan de Tervoortseweg in Bavel mogen van de Raad van State drie grote ruimte-voor-ruimtewoningen komen. De hoogste bestuursrechter vindt dat alle tegenstanders te ver van de bouwlocatie wonen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan.

Bewoners van de weg en een veehouder die zelf zijn bedrijf wil stoppen in ruil voor de bouw van ruimtewoningen, hebben het nakijken.

De veehouder zit op 450 meter afstand en de anderen wonen op 350 meter. Te ver om last te krijgen of zelfs maar zicht te hebben op de woningen. Bovendien staat er een rij bomen in de weg.

De Raad van State verklaarde iedereen niet-ontvankelijk. De drie nieuwe woningen staan naast elkaar gepland.

Compensatie

Opmerkelijk is dat de ruimte-voor-ruimtewoningen dienen ter compensatie van een gesaneerde intensieve veehouderij in Oost-Brabant. "Moeten wíj in Bavel een veehouder uit Oost-Brabant uit de brand helpen?", vroeg een van hen vorige maand op de zitting.

De Bavelse agrariër die het plan aanvecht vreest dat er voor hem straks minder compensatiemogelijkheden zijn als hij zijn bedrijf wil saneren.

Maar ook voor deze veehouder geldt dat ruimte-voor-ruimtewoningen niet precies op de plaats hoeven te komen van het gesaneerde bedrijf.

Sanering

In het Bavelse geval zijn de ruimtewoningen een compensatie voor de sanering van een bedrijf aan de andere kant van de provincie.