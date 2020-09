In Pier 15 in Breda is donderdagochtend begonnen met de ontmanteling van het omstreden kunstwerk Destroy My Face. Het kunstwerk is onderdeel van fotoproject BredaPhoto.

De vloer vol door plastische chirurgie vormgegeven gezichten wordt verwijderd uit de skatehal aan de Veilingkade. Dat gebeurt nadat geldschieters van de skatehal hadden gedreigd de steun in te trekken, omdat het kunstwerk niet in de smaak viel.

Er werden petities gestart voor en tegen verwijdering van het kunstwerk, waarvan maker Erik Kessels juist zegt dat het een discussie op gang moet brengen over het maakbare schoonheidsideaal. Die discussie komt er nu niet.

Sommigen betrokkenen opperden de kunstwerken te hergebruiken, maar dat lijkt lastig gezien de beelden. Wel wordt overwogen tijdens de resterende periode van BredaPhoto iets te doen met de restanten van de expositie.