De vierde editie van Het Breda Fashion Weekend gaat komend weekend, 19 en 20 september, op aangepaste wijze door. Breda is een modestad en daarom moest het Fashion Weekend dit jaar hoe dan ook doorgaan. Dat zeggen Gaston Cremers en Koert Vermeulen, organisatoren van het evenement.

Het Fashion Weekend zal dit jaar minder uitbundig worden gehouden. Gaston Cremers: "We doen het zo goed, maar ook zo sober mogelijk vanwege corona. Normaal hebben we een artiest erbij, nu niet. Het is alleen de mode die we presenteren op het podium, vanaf twaalf uur tot het eind van de middag doorlopend."

In tegenstelling tot de vorige edities is er dit jaar maar een podium, aan de Veemarktstraat. De andere twee locaties, Van Coothplein en Lange Brugstraat, blijven dit jaar leeg. "We hebben dit jaar gekozen voor één podium, omdat het zo makkelijker te organiseren is. Op de Veemarktstraat is van de drie locaties van vorig jaar de meeste ruimte."

'Collectiviteit'

Vier jaar geleden organiseerden ze het eerste Fashion Weekend in Breda. "We hebben ontzettend veel kleding- en schoenenzaken hier in het centrum zitten. Door de collectiviteit hebben we een groter budget om iets te organiseren. Voor de horeca wordt normaal al veel gedaan en wij wilden op deze manier ook iets voor de retail te doen," aldus Cremers.