Een fietsster is dinsdagavond door een auto aangereden op de Belcrumweg in Breda. De fietsster is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 20.30 uur bij de fiets- en voetgangersoversteek. De auto heeft flinke schade aan zijn voorruit.

Wie er geen voorrang verleende is niet duidelijk.