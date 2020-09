Een fietser is dinsdagmiddag aangereden door een auto op de Backer en Ruebweg in Breda. De fietser is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

De fietser reed rond 17.00 uur op het fietspad en de auto kwam vanaf het benzinestation. Bij de botsing raakte de fietser gewond.

De automobilist kwam met de schrik vrij. Wie er geen voorrang verleende is niet duidelijk. De politie onderzoek de zaak.

Het kruispunt is nog niet zo lang geleden geheel vernieuwd en opgeknapt.