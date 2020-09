Bredase winkeliers hebben dinsdag vanwege Prinsjesdag negen metalen hoedjes aan kunstwerk de Koninginnen op de rotonde bij de Wilhelminastraat, Baronielaan en Ginnekenweg opgehangen.

"Het is een ludieke actie", zegt Coen Bastiaansen namens de winkeliers van de Wilhelminastraat. "We wilden tijdens Prinsjesdag een leuke aandachtstrekker hebben. Daarom hebben we aan kunstenares Mirte van Wijngaarden gevraagd om iets te bedenken en te maken. Dat zijn de hoedjes geworden."

Ton Claassen, de maker van de Koninginnen, twee hangende goudkleurige leeuwinnen, is volgens Bastiaansen akkoord met de ludieke actie. "We hebben tijdens een voetbaltoernooi ook iets aan het beeld gehangen. Claassen vindt het goed zolang het maar geen vaste gewoonte wordt om telkens iets ludieks met het beeld te doen."