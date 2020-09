Skatepark Pier 15 gaat het kunstwerk 'Destroy my Face' van Erik Kessels in de skatehal verwijderen vanwege commotie over de impact van het werk. Het zou oproepen tot vrouwenhaat en geweld tegen vrouwen.

Pier 15 zegt in een persverklaring tot de stap genoodzaakt te zijn, onder druk van de reacties op social media en van haar financiers. De organisatie van BredaPhoto zegt in dezelfde verklaring de stap te betreuren, maar er wel begrip voor te hebben. "Wij hebben er begrip voor dat mensen zich niet kunnen vinden in de vorm en/of de inhoud van dit werk. Hierover kan je discussiëren", zegt directeur Fleur van Muiswinkel.

De keuze van BredaPhoto om dit project juist in een skatehal te tonen is een bewuste, luidt de verklaring verder. "Het is confronterend en het schuurt, en roept een zeer essentiële discussie op over de grenzen en de invloedssferen van de cosmetische chirurgie. Met name ook bij de jeugd en bij het nieuwe normaal van 'InstaPerfect'."

"In tegenstelling tot dat wat er nu gebeurt: Het polariseren van het debat en de cancel-culture die overwint, is niet waar BredaPhoto voor staat. We hebben de initiatiefnemers van de online petitie tegen het werk dan ook aan tafel uitgenodigd. Helaas hebben ze de uitnodiging afgeslagen, omdat ze anoniem willen blijven."

Uitvergrote foto's van mensen die plastische chirurgie ondergingen

Kessels verzamelde op internet foto's van mannen en vrouwen die hun gezicht door plastische chirurgie hadden laten veranderen. Hij liet zestig foto's uitvergroten en bekleedde er de vloer van skatehal Pier 15 mee.

Zo werd het een interactief kunstwerk, want de gezichten worden tijdens BredaPhoto steeds verder verminkt doordat de skaters er overheen rijden.

De samengestelde foto's zijn door algoritmes uitgekozen, waardoor de gezichten in feite anoniem zijn. Kessels wil met dit werk de aandacht op de steeds verder gaande 'perfectionering' van het beeld dat we van onszelf willen laten zien.

Online kritiek op veel kritiek op het kunstwerk

WEARENOTAPLAYGROUND is een groep op Instagram, naar eigen zeggen van creatieven en skaters, die zich beklaagt over 'Destroy my Face' op BredaPhoto. "Het werk laat zien hoe je vrouwenhaat kunt goedpraten", is te lezen in een statement.

De site fstoppers.com zegt dat Kessels en de organisatie van BredaPhoto "geweld tegen vrouwen promoten, terwijl ze schande spreken over vrouwen die plastische chirurgie hebben laten toepassen."

Een groep kunstenaars en kunstorganisaties schreef volgens de site een open brief aan BredaPhoto en Pier 15. "Het is niet mijn bedoeling om met mijn werk mensen te kwetsen", verklaarde Kessels maandagmiddag. "Tegelijkertijd sta ik wel achter dit werk en wat ik ermee wil zeggen."