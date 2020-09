In de Chaamse bossen tussen Gilze, Chaam en Alpen is maandagmiddag opnieuw brand uitgebroken. Het vuur werd rond 14.00 uur ontdekt nabij de Huisdreef. Er staat een gebied van zo'n 100 bij 100 meter in brand.

De brandweer schaalde rond 15.00 uur op naar zeer grote brand. Volgens de woordvoerster van de Veiligheidsregio heeft dat te maken met de droogte en de hoge temperatuur. De brandweer heeft het vuur wel onder controle.

Een week geleden was er ook brand in de Chaamse bossen. De brandweer was toen 24 uur bezig met het blussen (en nablussen) van de brand, omdat de brand smeulde tot diep in de grond. Veertig brandweermannen en -vrouwen waren toen in touw om het hele gebied om te spitten om het vuur te kunnen doven.