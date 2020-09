Een man is in de nacht van zondag op maandag op gewelddadige wijze van zijn geld beroofd in Breda. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

Het slachtoffer liep rond 2.55 uur in de Sophiastraat waar hij werd aangesproken door twee mannen. Ze sloegen hem tegen de grond en eisten geld.

Het slachtoffer gaf wat hij bij zich had en het tweetal liep daarna weer verder. De man kon een duidelijk signalement van het duo doorgeven aan de politie.

Agenten die in de buurt van het Valkenbergpark reden toen de melding van de straatroof binnenkwam, zagen kort daarna het tweetal lopen. Na een korte achtervolging werd het duo opgepakt. Het gaat om twee mannen van 19 en 24 jaar uit Breda.