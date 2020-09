Twee auto's zijn zaterdagmiddag met elkaar in botsing geraakt op de Ulvenhoutselaan in Breda. Een van de bestuurders raakte bij het ongeluk gewond.

De bestuurder die gewond is geraakt, ligt met onbekend letsel in de ambulance. De bestuurder van de andere auto kwam met de schrik vrij.

Hoe het ongeluk tussen beide auto's heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. De Ulvenhoutselaan was tijdelijk in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Een berger heeft de auto's moeten takelen.