Medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven hebben vrijdag meegedaan aan de Jerusalema Challenge. Het doel van de actie is om de zorg in een positief daglicht te zetten.

Na een zware coronaperiode lijkt er nu weer tijd en ruimte voor wat luchtigheid bij de Brabantse ziekenhuizen. Zowel bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven als bij het Amphia Ziekenhuis in Breda verzamelden tientallen zorgmedewerkers zich buiten om het populaire dansje uit te voeren. Dat gebeurde nog niet helemaal synchroon, maar wel op gepaste afstand.

Het Zuid-Afrikaanse nummer Jerusalema van Master KG is in korte tijd symbool geworden van wereldwijde verbondenheid tijdens de coronapandemie. Het lied nam een vlucht dankzij een groep vrienden uit Angola. Zij wisten Jerusalema een hit te maken door het bijbehorende dansje uit de clip te verspreiden via platforms als Instagram en TikTok.