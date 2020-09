Verschillende partijen die zijn verenigd in de organisatie Breda voor Iedereen schrijven in een brief aan het college dat de gemeente in de nieuwe Mobiliteitsvisie meer oog moet hebben voor mensen met een beperking.

De manier waarop Bredanaars straks de binnenstad bezoeken, naar hun werk gaan of naar een andere stad reizen, gaat flink veranderen. Dat is te lezen in de nieuwe Mobiliteitsvisie van de gemeente Breda.

"Er staan goede ideeën in, zoals langzamer verkeer in de binnenstad, maar bij alle plannen vraag je je af wat de effecten zijn voor mensen die slecht ter been zijn of slechtziend. Dat komt niet goed naar voren in de Mobiliteitsvisie", zo schrijft oud-wethouder Wilbert Willems, voorzitter van Breda voor Iedereen. Breda voor Iedereen is een platform waar ondernemers, horeca, belangengroepen voor gehandicapten en nog twintig andere organisaties samenwerken.

Wethouder Daan Quaars (Mobiliteit) begrijpt de kritiek. "We hebben als college de wijsheid niet in pacht. Daarom zijn we blij met de reacties. Uiteraard gaan we straks in gesprek met de belangengroepen over de uitvoering van de visie. Dan zullen ook de mensen met een beperking aandacht krijgen om te bekijken waar we de geleidetegels gaan leggen en hoe bepaalde problemen opgelost moeten worden."

Voorzitter Willems vindt dat er ook goede ideeën in de plannen staan. Zo is hij blij met het plan voor flexibele busjes naast het reguliere Wmo-vervoer. "Er zijn genoeg plekken in Breda die ver van een bushalte afliggen. Met busjes die voor iedereen toegankelijk zijn, maak je het de bewoners makkelijk", aldus Willems.