De hulpdiensten zijn vrijdagmiddag opgeroepen naar het station in Breda, omdat meerdere mensen daar klaagden over stank en enkelen van hen ook zere keel en prikkende ogen hadden. De brandweer heeft metingen uitgevoerd, maar zonder resultaat.

De melding van het incident kwam rond 14.30 uur binnen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio hadden meerdere mensen last van een zere keel en prikkende ogen.

Een medewerker van de NS is door ambulancepersoneel onderzocht. Of deze persoon mee moest naar het ziekenhuis is onduidelijk.