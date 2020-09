Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft een 32-jarige man uit Breda veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar voor het doodsteken van de 28-jarige Berry van Gool. Ook moet hij een schadevergoeding van in totaal 43.000 euro betalen aan de nabestaanden. De rechtbank Zeeland-West-Brabant kwam eerder tot dezelfde uitspraak.

De verdachte en het slachtoffer kwamen elkaar op 13 juli 2019 tegen in het uitgaansgebied van Breda. Zij kenden elkaar niet. De verdachte had ruzie met iemand en het slachtoffer probeerde dat te sussen. Zonder enige duidelijke aanleiding sloeg de verdachte het slachtoffer tegen zijn hoofd. Het slachtoffer probeerde terug te slaan, maar raakte de verdachte niet.

Daarop pakte de verdachte zijn mes en stak het slachtoffer op de Tolbrugstraat in zijn buik en heup. Het slachtoffer overleed een paar uur later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Volgens de verdediging handelde de verdachte uit noodweer omdat het slachtoffer hem probeerde aan te vallen. Het hof gaat daar - net als de rechtbank - niet in mee.

De ouders van het slachtoffer hebben om een schadevergoeding van in totaal ruim 43.000 euro gevraagd. Dat bedrag bestaat uit smartengeld en uit een materiële schadevergoeding. Het hof wijst het volledige bedrag toe.