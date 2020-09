De Tramsingel is via de Nieuwe Prinsenkaden afgesloten richting het centrum van Breda. De weg is tijdelijk dicht vanwege reguliere werkzaamheden die worden uitgevoerd aan de weg.

De werkzaamheden zijn donderdagochtend om 7.00 uur begonnen.

Het is tot vrijdag om 16.00 uur niet mogelijk om vanaf de Tramsingel via de Nieuwe Prinsenkade naar het centrum te rijden.