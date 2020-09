Een korte brand heeft dinsdagmiddag gewoed in een bedrijfsverzamelpand aan de Rudonk in Breda.

De brand vond rond 16.05 uur plaats in het pand. Wat de oorzaak van de brand was, is nog niet bekend.

De brandweer had het vuur snel onder controle en heeft daarna het pand geventileerd. De weg was tijdelijk aan een zijde afgezet door de politie.