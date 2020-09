De politie is op zoek naar de bestuurder van een auto met Frans kenteken na een verkeersruzie zondagavond op de A16 bij Breda. Een 48-jarige man uit Nieuwegein werd bij die ruzie flink mishandeld.

Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en heeft aangifte gedaan. De recherche is daarom een onderzoek gestart.

De man uit Nieuwegein reed op de A58 toen hij werd ingehaald door een auto met Frans kenteken. Tijdens de inhaalactie raakte het Franse voertuig het linkerachterwiel van de man.

Beide heren reden vervolgens naar de A16 en stopten op de vluchtstrook ter hoogte van de afslag Breda/Rijsbergen om de schade op te nemen. De Franse bestuurder schold de man vervolgens uit.

Het slachtoffer weet niet wat er daarna is gebeurd. Hij werd een tijdje later door een getuige bewusteloos met een opgezwollen gezicht naast zijn auto aangetroffen, ook was hij een paar tanden kwijt en waren zijn mobiele telefoons uit de auto gestolen.

De Franse bestuurder was verdwenen en wordt nog gezocht door de politie.