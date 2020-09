Een auto aan de Loenhoutstraat in Breda is in de nacht van zaterdag op zondag rond 3.45 uur uitgebrand. De politie onderzoekt hoe de brand kon ontstaan.

De brandweer is ter plaatse gekomen, maar de auto was niet meer te redden.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Eerder dit jaar, op 31 mei, vloog op deze locatie ook al een auto in brand.