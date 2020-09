Een zestienjarige jongen is vrijdagavond beroofd van zijn geld en mobiele telefoon op het Brabantplein in Breda door een man met een vuurwapen. De verdachte is voortvluchtig. Dat meldt de politie zaterdag.

Het slachtoffer zat vrijdagavond rond 23.45 uur met twee vrienden op een bankje aan het begin van het park bij de Monseigneur Leijtenstraat.

Het drietal werd aangesproken door de verdachte. De man deed zijn shirt omhoog, waarna een vuurwapen in zijn broeksband zichtbaar werd. De verdachte eiste de waardevolle spullen van de jongens.

De jongen heeft zijn mobiele telefoon en contant geld afgegeven. De straatrover heeft niet de telefoons van de vrienden van de jongen afgepakt.

Vervolgens is de dader weggelopen richting het winkelcentrum. Het slachtoffer en zijn vrienden zijn snel naar huis gefietst en hebben daar de politie gealarmeerd.

Het zou volgens de politie gaan om een getinte man met kort haar. Hij droeg een zwart vest met capuchon, een joggingbroek en gympen. Getuigen worden opgeroepen zich te melden bij de politie.