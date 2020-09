Een agent is woensdagavond mishandeld op de Haagdijk in Breda. Een man die door twee agenten werd aangehouden, verzette zich en sloeg hierbij een van de agenten in zijn gezicht.

De politie ontving woensdagavond een melding over een mishandeling op straat. Rond 23.20 uur wilden agenten de 35-jarige verdachte uit Noordwijk aanhouden.

De man verzette zich echter en viel een van de agenten aan. Vervolgens wisten ze hem alsnog te arresteren.