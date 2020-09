De Grand Slam Beachvolleybal wordt zaterdag 5 en zondag 6 september gehouden op het Chasséveld in Breda. Geïnteresseerden kunnen vanuit hun auto of het terras de wedstrijden bekijken.

De Grand Slam van Breda wordt op twee locaties gespeeld. Veld twee en drie zijn te vinden op het terrein van Breda Beach. Het centercourt ligt op het Chasséveld in het centrum.

In voorbereiding op King of the Court nemen teams uit Qatar, Chili, Canada en Spanje het op tegen Nederland.

Rond het Chasséveld mogen vijftien auto's staan en er worden verschillende drive-throughactiviteiten georganiseerd. Op het terras is plek voor honderd mensen. De toegang is gratis.