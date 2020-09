Staatsbosbeheer begint in september met werkzaamheden in het Mastbos in Breda. Door de boswachters geselecteerde bomen langs de Gelderseweg worden daarbij geveld.

De werkzaamheden bestaan uit regulier onderhoud van het bos en het omhakken van een aantal bomen langs de Galderseweg. Het gaat om bomen die op leeftijd en niet meer vitaal zijn. Om de verkeersveiligheid te waarborgen, worden deze bomen geveld.

Door de werkzaamheden krijgt een aantal bomen meer ruimte om zich verder te ontwikkelen en wordt ruimte gemaakt voor een nieuwe generatie bomen. Door openingen in het bos te creëren, valt er meer licht op de bosbodem. Hierdoor kunnen zaden ontkiemen en kunnen jonge bomen zich verder ontwikkelen.

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden in het hele bos nesten, vossenbouwen, nestholtes in bomen en andere kwetsbare locaties en soorten zorgvuldig geïnventariseerd. De opbrengst van het hout komt ten goede aan het natuurbeheer van Staatsbosbeheer.

De bospaden kunnen tijdens en na de werkzaamheden tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. Dit komt doordat bosbouwmachines en vrachtwagens de paden kunnen beschadigen. De paden worden na afronding van de werkzaamheden zo snel mogelijk hersteld.

Borden of linten waarschuwen bezoekers voor de werkzaamheden, zodat ze niet door de machines verrast worden.