Bij een ongeval op de Claudius Prinsenlaan in Breda is dinsdagochtend een persoon gewond geraakt. Een andere betrokkene is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde dinsdagochtend rond 9.00 uur. Twee auto's botsten tegen elkaar op de kruising van de Claudius Prinsenlaan met de Heerbaan. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet bekend.

Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een berger haalt de auto's weg. Vermoedelijk zijn de voertuigen total loss. Vanwege het ongeval kan het verkeer hinder ondervinden.