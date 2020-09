De politie heeft zaterdagavond twee mannen uit Breda aangehouden in de leeftijd van 21 en 30 jaar, nadat een drugsdeal tussen de twee mannen plaatsvond op de Naundorffstraat. In de woning van de verkoper werd daarna een grote hoeveelheid harddrugs aangetroffen.

Even na 18.30 uur zagen agenten dat een drugsdeal gesloten werd op de Naundorffstraat. Daarop besloten de agenten de mannen te controleren. De koper bleek drie ponypacks met cocaïne in zijn bezit te hebben. Hierop werd hij aangehouden.

De verkoper werd in de Nassaustraat ook gecontroleerd. Hij had tientallen ponypacks met verdovende middelen in zijn auto liggen. De verkoper is daarvoor aangehouden. De drugs zijn in beslag genomen.

Vervolgens is vanwege de grote hoeveelheid verdovende middelen de koper van de woning doorzocht. Hierbij trof de politie tientallen grammen harddrugs aan, waarder cocaïne, ketamine en MDMA. In totaal hebben de drugs een straatwaarde van ongeveer 8.000 euro. De drugs zijn in beslag genomen. Beide verdachten zitten vast voor verder onderzoek.