De politie in Markdal waarschuwt voor woningfraude in Breda. De afgelopen weken zijn er veel aangiftes en meldingen van woningfraude in de stad binnengekomen bij de politie. Op het moment van de sleuteloverdracht is de 'makelaar' ineens verdwenen.

Volgens de politie organiseren de oplichters een bezichtiging van een woning, kamer of appartement. Daarna betaalt de belangstellende borg en de eerste maand huur. Vervolgens is de 'makelaar' op het moment van de sleuteloverdracht ineens verdwenen.

De politie raadt mensen aan om een soortgelijke situatie te voorkomen door bij eventuele buren naar bijzonderheden te vragen. Of spreek met de makelaar af dat het geld pas wordt overgemaakt bij de sleuteloverdracht.

Personen die zijn opgelicht kunnen aangifte doen van fraude bij de politie en melding maken de fraudehelpdesk.