De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag drie mannen uit Zuidland aangehouden wegens de mishandeling van een man in de Reigerstraat in Breda. De verdachten zijn 20, 21 en 22 jaar oud. Het slachtoffer is gewond geraakt, maar had geen directe medische hulp nodig.

Het slachtoffer liep rond 2.15 uur door de Reigerstraat met zijn vriendin, toen hij enkele mannen hoorde schelden. De mannen zouden vervolgens het slachtoffer omsingeld hebben en zich agressief gedragen hebben.

Hierop volgde een conflict en werd het slachtoffer dusdanig hard geslagen dat hij op de grond viel. Terwijl hij op de grond lag, gingen de mannen door met hem mishandelen.

De gealarmeerde politie kon na het incident de drie verdachten in de nabije omgeving aanhouden. Zij worden vastgehouden op verdenking van openlijke geweldpleging. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.