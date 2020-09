Een auto is vrijdagochtend uit de bocht gevlogen op de Elleboog in Breda. Het voertuig kwam in het water aan de Moskesweg terecht. De bestuurder is spoorloos.

De politie ontving rond 5.15 uur een melding over een auto in het water. Hulpdiensten zagen ter plaatse dat het voertuig uit de bocht was gevlogen.

De bestuurder van de auto en eventuele inzittenden waren nergens te bekennen. De politie heeft op locatie onderzoek verricht. De weg was tijdelijk afgesloten, zodat de auto uit het water getakeld kon worden.