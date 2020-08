Zomerstorm Francis heeft in Breda flink wat stormschade veroorzaakt. Ook zijn er problemen op het spoor. De stad zal tot in de loop van de middag nog last hebben van de storm.

In Breda veroorzaakte de storm problemen op verschillende plekken door onder meer afgebroken takken en omgevallen bomen. Ook werd er stormschade gemeld aan de Stationslaan en de Vleeshouwerstraat. Daarnaast rijden er op de hogesnelheidslijn richting België minder treinen vanwege de harde wind.

De windstoten zorgen ook voor problemen op de weg. Het wegverkeer kan vooral bij zijwind flink gehinderd worden. De ANWB waarschuwt weggebruikers voor de gevaren van de zware windstoten en raadt mensen af om met caravan, aanhanger of een lege vrachtwagen de weg op te gaan.

Storm Francis heeft woensdagochtend een hoogtepunt bereikt met aan de kust in het westen en noordwesten windkracht 9. Dicht bij zee zijn zware windstoten mogelijk van 90 tot 100 kilometer per uur, laat meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline weten.

Ondanks de storm en de buien zal het met het aantal files meevallen. Veel mensen werken thuis en in het midden van het land is het nog zomervakantie.

Donderdag is het veel rustiger weer en staat er slechts een matige wind. Vrijdag en in het weekend is het weer iets onstuimiger met een matige tot vrij krachtige wind, maar tot storm komt het zeker niet.