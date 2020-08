De buslijnen in Breda zijn met de nieuwe dienstregeling van Arriva aangepast. Zo verdwijnen de buurtbussen en nightliners en zijn er veranderingen op de buslijnen langs de Avans Hogeschool, Curio en Breda University of Applied Sciences (BUas).

De aangepaste dienstregeling is gericht op gewijzigde omstandigheden en schooltijden als gevolg van de coronacrisis. Op sommige lijnen rijden minder ritten tijdens de spits en meer ritten in de daluren.

In Breda zijn lijn 1, 8 en 9 aangepast naar aanleiding van de nieuwe onderwijstijden van Avans, Curio, en BUas. Bij onder meer de lijnen 115 naar Zundert, 117 naar Klundert en 119 naar Zevenbergen eindigt de ochtendspits later en start de middagspits eerder. Zo is het makkelijker voor reizigers om verspreid over de dag te reizen.

Aan de avonddienstregeling, de weekenddienstregeling en de stadslijnen verandert niets, aldus Arriva.