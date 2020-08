Een groep motorrijders heeft de snelheidslimiet overtreden door in elf minuten van Breda naar Rotterdam te rijden. De politie is op zoek naar getuigen, meldt de politie maandag via Twitter.

De rit van Breda naar Rotterdam duurt normaal gesproken zo'n 25 minuten. De beelden van de motorrijders zijn onder meer gedeeld op de website van TopGear.

Op de beelden is te zien hoe een groep motorrijders vanaf de Backer en Ruebweg in Breda de A16 op gaat. Hoe hard de motorrijders precies gaan is niet te zien. Waarschijnlijk rijden ze grote delen van de rit ruim 200 kilometer per uur.

Daarnaast vertonen de motorrijders gevaarlijk rijgedrag. Zo worden auto's rechts ingehaald.

De politie is op zoek naar getuigen van het incident.